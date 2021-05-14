Для него это тяжело, – Зеленская рассказала, как президент переживает потери на фронте
Елена Зеленская заявила, что президент очень тяжело переживает гибель украинских военных на фронте. По ее словам, глава государства не может спокойно считать смерти и ранения.
Источник:ТСН
Об этом первая леди сообщила в программе "VIP с Натальей Мосейчук". Это было ее первое телевизионное интервью во вторую годовщину инаугурации мужа.
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Для него это и есть идея фикс и цель жизни. Для него это трудно. Он не может считать десятками тысяч раненых и убитых и просто спокойно смотреть на это, как на ход событий. Каждый раз он очень переживает, разбирается,
– сказала она.
Елена Зеленская отметила, что президент ежедневно читает сводки, которые поступают с передовой.
"Очень круто, когда там ничего нет. А когда есть – начинаются долгие телефонные переговоры с Министерством обороны о том, что это и как это могло произойти", – добавила первая леди.
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