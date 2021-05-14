Елена Зеленская заявила, что президент очень тяжело переживает гибель украинских военных на фронте. По ее словам, глава государства не может спокойно считать смерти и ранения.

Об этом первая леди сообщила в программе "VIP с Натальей Мосейчук". Это было ее первое телевизионное интервью во вторую годовщину инаугурации мужа.

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Для него это и есть идея фикс и цель жизни. Для него это трудно. Он не может считать десятками тысяч раненых и убитых и просто спокойно смотреть на это, как на ход событий. Каждый раз он очень переживает, разбирается,

– сказала она.

Елена Зеленская отметила, что президент ежедневно читает сводки, которые поступают с передовой.

"Очень круто, когда там ничего нет. А когда есть – начинаются долгие телефонные переговоры с Министерством обороны о том, что это и как это могло произойти", – добавила первая леди.

Обратите внимание! Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В течение 2021 года на войне Украина потеряла 42 героя.

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