Российские боевики в четверг, 13 мая, в очередной раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. От снайперской пули погиб украинский защитник.

Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила, что "в районе проведения операции Объединенных сил от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований России, погиб военнослужащий ВСУ".

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В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение не совместимое с жизнью,

– говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что"командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника".

Сейчас на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ".

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", – отметили в пресс-службе.

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