Російські бойовики у четвер, 13 травня, вкотре обстріляли позиції Збройних сил України. Від снайперської кулі загинув український захисник.

Пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомила, що "у районі проведення операції Об'єднаних сил від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Росії, загинув військовослужбовець ЗСУ".

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Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям,

– мовиться у повідомленні.

У ЗСУ наголосили, що "командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника".

Наразі "на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ".

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись домовленостей", – наголосили у пресслужбі.

Зверніть увагу! Російські окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Зокрема, лише упродовж доби 12 травня бойовики обстріляли позиції українських захисників 8 разів. Упродовж 2021 року на війні Україна втратила 42 героїв.