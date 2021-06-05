У "Азові" кажуть, військовий з позивним "Чак" був справжнім другом для кожного. Олександр Павлюк вмів згуртовувати навколо себе людей та був майстром з пошуку компромісів.

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Що відомо про Олександра Павлюка

Народився у селищі Рокитне, що на Рівненщині.

У 18 років був призваний на військову службу та служив у Німеччині.

У 2014 році доєднався до лав "Азову". Спочатку виконував обов'язки обозного в третій сотні полку, потім був заступником по техніці.

Згодом Павлюк став заступником командира з тилу.

Залучив багато волонтерів задля розбудови інфраструктурних об'єктів.

Олександр Павлюк був неодноразово нагороджений під час служби

Потрапивши в "Азов", я потрапив туди, куди хотів потрапити протягом всього свого життя. З мене завжди сміялись, що я ніби "бендеровець", а ніби і ні. В нашому місті не було ніколи ультрасів, не було патріотичного "двіжу". Я вважаю, незважаючи ні на що, що у наших людей велике майбутнє,

– говорив раніше Олександр Павлюк.

За час служби старшого лейтенанта неодноразово нагороджували високими нагородами, зокрема нагрудним знаком "За доблесну службу", грамотою від Верховної Ради України, нагрудним знаком "За відзнаку в службі", вогнепальною зброєю та орденом Данила Галицького.

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