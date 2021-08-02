У центрі повідомили про смерть ветерана війни на Донбасі, а також про місце й час прощання з ним.

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У Львові помер АТОвець

З сумом повідомляємо, що на 40-му році життя помер учасник бойових дій Петро Павлів,

– йдеться у повідомленні.

Парастас відбудеться 2 серпня о 18:00 у каплиці, розташованій на вулиці Пекарській, 52. Попрощатися зі захисником можна буде 3 серпня, о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральній, 11.

Що відомо про Петра Павліва

Ветеран АТО проживав у Львові.

У складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила брав участь в бойових діях на сході України у 2014 – 2015 роках.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким чоловіка.

Зверніть увагу! Раніше з життя пішов учасник АТО з Ковеля Іван Медінцев. Герой тривалий час боровся з раком лімфатичної системи, однак недуга виявилася сильнішою.