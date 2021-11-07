Военнослужащие бригады погибли при выполнении боевых задач. На памятном знаке высечены имена 5 защитников, жизнь которых оборвалась в 2021 году.

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В бригаде имени Ивана Выговского подчеркнули, что должны сделать все, чтобы память о собратьях жила вечно не только в их сердцах, но и в действиях и продолжении начатого вместе дела – обороны родины. "Держите наше небо, братцы! Вечная слава Героям", – резюмировали в сообщении.

В Песках торжественно открыли памятный знак погибшим / Фото 58 ОМПБр



Воины почтили память погибших / Фото 58 ОМПБр

Украинские защитники, погибшие в Песках

Сержант Евгений Курасов. Родом из Сумской области, служил по контракту с осени 2019 года. Погиб 8 июля под Донецким аэропортом в Песках в результате снайперского обстрела. Ему было всего 24 года. У воина остались жена с двухмесячным ребёнком и родители.

Младший сержант Семеняка Ярослав. 32-летний военный, родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года. Получил смертельное осколочное ранение в результате вражеских атак в районе поселка Пески.

Старший солдат Гонар Андрей. 52-летний защитник Украины из Кривого Рога. Был старшим водителем мотопехотной роты. В результате обстрела Песков мужчина получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Это произошло 26 июня.

Солдат Ковалевский Иван. Военный разведчик из Ивано-Франковской области. Погиб 26 апреля от пулевого ранения возле Песков – вражеский снайпер попал ему в спину. У защитника остались жена и двое детей.

Солдат Коробцов Сергей. 22-летний воин из Коростеня. Вражеская пуля оборвала его жизнь 6 мая. Дома военнослужащего ждали молодая жена и маленький сын.

Памятный знак павшим / Фото из фейсбука 58 ОМПБр