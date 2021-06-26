Боєць був також старшим водієм мотопіхотної роти. Він отримав смертельне поранення поблизу населеного пункту Піски.
Важливо Окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого бійця
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Внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі 26 червня обірвалося життя старшого солдата Андрія Гонара. Чоловік був родом з Кривого Рогу.
Боєць був також старшим водієм мотопіхотної роти. Він отримав смертельне поранення поблизу населеного пункту Піски.
Важливо Окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого бійця
Новина доповнюється...