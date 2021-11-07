7 ноября российско-оккупационные войска в очередной раз пренебрегли договоренностями о перемирии. В течение суток они уже 8 раз нарушали режим прекращения огня.
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Есть погибший и раненые
В результате вражеского обстрела украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью. Еще 2 бойцов пострадали, но выжили. Военным оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья одного из них – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
Где били пророссийские боевики:
- возле Павлополя – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Возле Новозвановки и Прицепиловки – из минометов калибра 120 миллиметров;
- в направлении Луганского – из подствольных гранатометов;
- в сторону Песков – станковых противотанковых гранатометов.
Боевики атакуют позиции ВСУ беспилотниками
Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что российские наемники в течение выходных активно используют беспилотники, чтобы атаковать позиции ВСУ. 7 ноября оккупанты применяли их в направлениях Саханка – Водяное, а также Пикузы – Гнутово. Накануне украинские бойцы сбили вражеский дрон в направлении Болотенное.