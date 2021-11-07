Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе привела примеры таких инцидентов. Они случались уже несколько раз в течение 6 – 7 ноября.
К теме Россия хочет отомстить за Bayraktar: Кремль устроил атаку фейками
Вражеские атаки участились
6 ноября украинские военные сбили вражеский беспилотник в направлении Болотенного, что в 22 километрах от Луганска. Все это происходило в непосредственной видимости патруля миссии ОБСЕ. В то же время в воскресенье, 7 ноября, оккупанты использовали еще 2 беспилотника на направлениях Саханка – Водяное, а также Пикузы – Гнутово.
Оккупанты нарушают ряд договоренностей
В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе отметили, что использование иностранных беспилотников категорически запрещено как минскими соглашениями, так и договоренностями о режиме прекращения огня, которых достигли в июле 2020 года. Впрочем, оккупанты этим постоянно пренебрегают.
Украина применила Bayraktar на Донбассе: основное
- В конце октября украинская армия впервые применила беспилотники Bayraktar на Донбассе. Соответствующий приказ отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – в ответ на смертельные обстрелы со стороны боевиков. Лишь это смогло остановить противника.
- Сначала ситуацию все же пытались уладить дипломатическими методами. Но российские наемники не прекратили атаки. Тогда Bayraktar, не пересекая линии соприкосновения, управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом оккупационных войск.
- В Кремле не замедлили с реакцией. Там традиционно возмутились тем, что Анкара предоставила Киеву оружие, и заговорили о дестабилизации ситуации на Донбассе. В то же время посредники в нормандском формате – Германия и Франция – заявили о "глубокой обеспокоенности".
- В ответ президент Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Украина лишь защищается в случае нападения и никогда не атакует первой. Глава государства заверил, что ВСУ и дальше будут действовать по такому принципу.