Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе привела примеры таких инцидентов. Они случались уже несколько раз в течение 6 – 7 ноября.

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Вражеские атаки участились

6 ноября украинские военные сбили вражеский беспилотник в направлении Болотенного, что в 22 километрах от Луганска. Все это происходило в непосредственной видимости патруля миссии ОБСЕ. В то же время в воскресенье, 7 ноября, оккупанты использовали еще 2 беспилотника на направлениях Саханка – Водяное, а также Пикузы – Гнутово.

Обратите внимание! В ТКГ подчеркнули, что во всех этих случаях дроны противника были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17, а в воскресенье российские наемники сбросили их на позиции Вооруженных сил Украины.

Оккупанты нарушают ряд договоренностей

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе отметили, что использование иностранных беспилотников категорически запрещено как минскими соглашениями, так и договоренностями о режиме прекращения огня, которых достигли в июле 2020 года. Впрочем, оккупанты этим постоянно пренебрегают.

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