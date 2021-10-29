Это впервые Владимир Зеленский комментирует использование ударных беспилотников Bayraktar. Это произошло во время общения со СМИ в Одессе, где он находится с официальным визитом.

Кстати Bayraktar по оккупантам: как соцсети отреагировали на первое использование ВСУ беспилотника

"Украина защищает свой суверенитет"

Вооруженные Силы Украины, по словам президента, используют имеющееся вооружение только для защиты суверенитета. К тому же, это происходит только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны врага.

Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу,

– сказал Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина отвечает на атаки врага согласно договоренностям о "режиме тишины". Беспилотники Украина использует только для защиты. ВСУ будут продолжать работать именно в таком формате.

Напомним, что действия ВСУ осудила Германия, а затем – Франция. Мол, Украина рождает насилие и это не способствует мирному урегулированию. На это посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "у нас есть законное право себя защищать".

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