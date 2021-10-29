Це вперше Володимир Зеленський коментує використання ударних безпілотників Bayraktar. Відбулося це під час спілкування зі ЗМІ в Одесі, де він перебуває з офіційним візитом.

До речі Bayraktar по окупантах: як соцмережі відреагували на перше використання ЗСУ безпілотника

"Україна захищає свій суверенітет"

Збройні Сили України, за словами президента, використовують наявне озброєння лише для захисту суверенітету. До того ж це стається лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку ворога.

Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом,

– сказав Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що Україна відповідає на атаки ворога згідно з домовленостями щодо "режиму тиші". Безпілотники Україна використовує якраз лише для захисту. ЗСУ продовжуватимуть працювати саме у такому форматі.

Нагадаємо, що дії ЗСУ засудила Німеччина, а згодом – Франція. Мовляв, Україна породжує насилля і це не сприяє мирному врегулюванню. На це посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що "ми маємо законне право себе захищати".

Головне про застосування Bayraktar на Донбасі