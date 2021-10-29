Це вперше Володимир Зеленський коментує використання ударних безпілотників Bayraktar. Відбулося це під час спілкування зі ЗМІ в Одесі, де він перебуває з офіційним візитом.
До речі Bayraktar по окупантах: як соцмережі відреагували на перше використання ЗСУ безпілотника
"Україна захищає свій суверенітет"
Збройні Сили України, за словами президента, використовують наявне озброєння лише для захисту суверенітету. До того ж це стається лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку ворога.
Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом,
– сказав Володимир Зеленський.
Зеленський додав, що Україна відповідає на атаки ворога згідно з домовленостями щодо "режиму тиші". Безпілотники Україна використовує якраз лише для захисту. ЗСУ продовжуватимуть працювати саме у такому форматі.
Головне про застосування Bayraktar на Донбасі
- 26 жовтня бойовики обстрілювали селище Гранітне, пошкодивши будинки мирного населення. Згодом вони вбили одного українського військового, ще одного важко поранили.
- За наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в районі ООС вперше застосували безпілотник Bayraktar.
- До цього вдалися через те, що дипломатичні важелі не спрацювали: окупанти не відреагували на звернення України.
- Ударом безпілотника знищило ворожу артилерійську батарею. Інші бойовики, злякавшись загрози, покинули свої точки і припинили обстріл.
- Застосування Bayraktar викликало обурення у Росії та проросійських бойовиків. Кремль навіть заборонив ввезення мандаринів із Туреччини до Росії. Саме ця країна постачає Україні Bayraktar