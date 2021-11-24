Результати "тиші" на Донбасі
Від 27 липня 2020 року до 22 листопада 2021 року українські військові зареєстрували на Донбасі 2 848 порушень режиму тиші. Про це заявили представники місії України при ОБСЄ на Форумі безпекового співробітництва 24 листопада.
До теми Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників біля КПВВ "Мар'їнка"
У 759 випадках бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. У результаті за цей період:
- загинули 66 українських бійців,
- 275 зазнали поранень.
Упродовж останнього тижня ситуація у зоні проведення Операції Об'єднаних сил відзначалася регулярними обстрілами та збройними провокаціями з боку російських найманців. Ворог обстріляв позиції Збройних сил України 65 разів, зокрема 26 разів із застосуванням забороненої зброї.
Місія України в ОБСЄ закликала Росію припинити підрив мирних мінських домовленостей та відповісти взаємністю на конструктивний підхід України до переговорів.
Втрати на Сході України: останні новини
- 3 листопада на невідомому ворожому пристрої підірвалися два десантники – підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв. Вони служили у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, яка дислокується у Миколаєві.
- 7 листопада смертельного осколкового поранення від ворожої міни зазнав Віталій Павлисько з міста Яворів Львівської області. Під час обстрілів він разом з побратимами переміщався в укриття, однак врятуватися не зміг. У загиблого воїна залишилися батьки, дружина, син та донька.
- 19 листопада від кульового поранення загинув 33-річний старший солдат Уберт Мрачковський з Хмельницького. Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив бійця орденом "За мужність" ІІ ступеня.