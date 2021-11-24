Результати "тиші" на Донбасі

Від 27 липня 2020 року до 22 листопада 2021 року українські військові зареєстрували на Донбасі 2 848 порушень режиму тиші. Про це заявили представники місії України при ОБСЄ на Форумі безпекового співробітництва 24 листопада.

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У 759 випадках бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. У результаті за цей період:

загинули 66 українських бійців,

українських бійців, 275 зазнали поранень.

Упродовж останнього тижня ситуація у зоні проведення Операції Об'єднаних сил відзначалася регулярними обстрілами та збройними провокаціями з боку російських найманців. Ворог обстріляв позиції Збройних сил України 65 разів, зокрема 26 разів із застосуванням забороненої зброї.

Місія України в ОБСЄ закликала Росію припинити підрив мирних мінських домовленостей та відповісти взаємністю на конструктивний підхід України до переговорів.

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