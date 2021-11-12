Імена загиблих українських військових повідомили у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді (Миколаїв). Саме у її лавах служили бійці.

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Відомі імена загиблих воїнів

У бригаді зі сумом повідомили, що 12 листопада у десантній родині сталося горе.

Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович,

– йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що це – непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів загиблих. "Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави", – наголосили у бригаді.

Редакція 24 каналу висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих бійців.

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