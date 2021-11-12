Имена погибших украинских военных сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде (Николаев). Именно в ее рядах служили бойцы.
Обратите внимание Вблизи Бахмута умер боец с Кировоградщины Владимир Феняк
Известны имена погибших воинов
В бригаде с грустью сообщили, что 12 ноября в десантной семье произошло горе.
При выполнении боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович,
– говорится в сообщении.
Военные отметили, что это непоправимая потеря для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев погибших. "Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства", – подчеркнули в бригаде.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.
На Донбассе снова жертвы: что известно
- В штабе Операции объединенных сил сообщили, что 12 ноября вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.
- В результате подрыва на неизвестном устройстве погибли два украинских военных. Они получили ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Текст сообщения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады:
С грустью сообщаем, что сегодня, 12 ноября 2021 года, в нашей десантной семье произошло горе.
Во время исполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.
Непоправимый урон для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев.
Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства.
Наша потеря очень горькая и болезненная.
Командование и личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших.
Вечная память и слава погибшим воинам!