О гибели на Донбассе украинского военного в сети сообщила глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

Читайте также Внезапно умер водитель, везший на Львовщину тело Героя Виталия Павлысько

Погиб военный Владимир Феняк

Всегда очень тяжело об этом писать, но Кировоградщина потеряла еще одного защитника. Вблизи Бахмута сегодня (10 ноября – 24 канал) умер Владимир Феняк,

– сообщила Черная.

Суспільне со ссылкой на слова пресс-секретаря областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Руслану Францишкевич пишет, что боец ​​умер в результате тромбоэмболии легочной артерии.

У воина остались родители, брат и сестра. "Для них это невероятно страшная потеря. Выражаю близким и родным героя искренние слова сострадания! Вся область скорбит вместе с вами", – добавила глава ОГА.

Редакция 24 канала также выражает свои соболезнования родным и близким умершего бойца.

Что известно о Владимире Феняке

Мужчина был родом из Иосифовки Головановского района Кировоградской области.

Военному было всего 34 года.

Младший сержант проходил военную службу на должности командира отделения взвода управления противотанковой артиллерийской батареи в воинской части А2227.

С 2014 по 2017 год был мобилизован, следующий контракт подписал в ноябре 2020 года.

Текст сообщения Марии Черной:

Всегда очень тяжело об этом писать, но Кировоградщина потеряла еще одного защитника. Вблизи Бахмута сегодня погиб младший сержант Владимир Феняк.

Мужчина был родом из Иосифовки Головановского района. У него остались родители, брат и сестра. Для них это невероятно страшная потеря. Выражаю близким и родным героя искренние слова сострадания! Вся область скорбит вместе с вами!