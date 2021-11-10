Тело погибшего защитника везли с Востока во Львовскую область, в город Яворов. Трагический инцидент произошел возле Пирятина Полтавской области.
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Внезапно умер водитель, перевозивший тело погибшего бойца
Во время транспортировки тела погибшего военнослужащего 24 ОМБр Виталия Павлысько 9 ноября трагически погиб водитель, 52-летний младший сержант Геннадий Писаренко. Он являлся волонтером гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200".
Мужчина перевозил тело погибшего Героя на место захоронения – в город Яворов. Приблизительно в 21:00 Писаренко внезапно стало плохо за рулем. Он остановил автомобиль на АЗС WOG недалеко от Пирятина, что на Полтавщине. После этого водитель вышел из салона и потерял сознание.
К сожалению, реанимировать Писаренко не удалось. Он умер на месте происшествия. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.