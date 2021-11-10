Тело защитника привезут с Востока во Львовскую область. Чин похорон состоится 11 ноября.
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Тело погибшего бойца Виталия Павлысько следует с Востока на его родную Яворовщину. Приблизительно в 15:00 его привезут в воинскую часть 24 ОМБр имени короля Даниила.
Парастас состоится 10 ноября в 20:00 в родном доме защитника в Яворове по улице Дорошенко, 3. Виталия Павлысько похоронят 11 ноября в 11:00 на Новом кладбище (под Чернилявой).
Призываем достойно отдать честь Герою, который положил жизнь за мир и покой нашей Родины,
– говорится в сообщении.
Прощание с погибшим Героем пройдет по маршруту:
- улица Дорошенко;
- улица Большое Предместье ("Яворовский молочный завод");
- улица Святоюрская;
- Храм Успения Пресвятой Богородицы (Горная Церковь);
- улица Шашкевича;
- улица Ивана Франко;
- улица Сечевых Стрельцов;
- Новое кладбище (под Чернилявой).
Во Львовской области попрощаются с погибшим бойцом / Фото Яворовской РГА