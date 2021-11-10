Тело защитника привезут с Востока во Львовскую область. Чин похорон состоится 11 ноября.

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Жителей Львовщины приглашают на прощание с Героем

Тело погибшего бойца Виталия Павлысько следует с Востока на его родную Яворовщину. Приблизительно в 15:00 его привезут в воинскую часть 24 ОМБр имени короля Даниила.

Парастас состоится 10 ноября в 20:00 в родном доме защитника в Яворове по улице Дорошенко, 3. Виталия Павлысько похоронят 11 ноября в 11:00 на Новом кладбище (под Чернилявой).

Призываем достойно отдать честь Герою, который положил жизнь за мир и покой нашей Родины,
– говорится в сообщении.

Прощание с погибшим Героем пройдет по маршруту:

  • улица Дорошенко;
  • улица Большое Предместье ("Яворовский молочный завод");
  • улица Святоюрская;
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы (Горная Церковь);
  • улица Шашкевича;
  • улица Ивана Франко;
  • улица Сечевых Стрельцов;
  • Новое кладбище (под Чернилявой).

На Львівщині прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Павлиськом

Во Львовской области попрощаются с погибшим бойцом / Фото Яворовской РГА