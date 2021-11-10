На Львівщині прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Павлиськом

Тіло захисника привезуть зі Сходу на Львівщину. Чин похорону відбудеться 11 листопада.

До теми На фронті загинув боєць Віталій Павлисько з Яворова

Жителів Львівщини запрошують на прощання з Героєм

Тіло загиблого бійця Віталія Павлиська прямує зі Сходу на його рідну Яворівщину. Приблизно о 15:00 його привезуть у військову частину 24 ОМБр імені короля Данила.

Парастас відбудеться 10 листопада о 20:00 у рідному домі захисника в Яворові на вулиці Дорошенка, 3. Віталія Павлиська поховають 11 листопада об 11:00 на Новому цвинтарі (під Чернилявою).

Закликаємо гідно віддати шану Герою, який життя поклав за мир та спокій нашої Батьківщини,

– мовиться у повідомленні.

Прощання із загиблим Героєм відбуватиметься за маршрутом:

вулиця Дорошенка;

вулиця Велике Передмістя ("Яворівський молочний завод");

вулиця Святоюрська;

Храм Успіння Пресвятої Богородиці (Гірна Церква);

вулиця Шашкевича;

вулиця Івана Франка;

вулиця Січових Стрільців;

Новий цвинтар (під Чернилявою).

Важливо! Головний сержант Віталій Павлисько разом з іншими військовослужбовцями 7 листопада переміщався в укриття. Під час обстрілу бойовиків поряд із захисниками підірвалася одна з ворожих мін. На жаль, Павлисько отримав осколкове поранення, яке було несумісним із життям. У нього залишились батьки, дружина, донька та син.



На Львівщині прощатимуться із загиблим бійцем / Фото Яворівської РДА