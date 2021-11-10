На Львівщині прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Павлиськом

Тіло захисника привезуть зі Сходу на Львівщину. Чин похорону відбудеться 11 листопада.
До теми На фронті загинув боєць Віталій Павлисько з Яворова
Жителів Львівщини запрошують на прощання з Героєм
Тіло загиблого бійця Віталія Павлиська прямує зі Сходу на його рідну Яворівщину. Приблизно о 15:00 його привезуть у військову частину 24 ОМБр імені короля Данила.
Парастас відбудеться 10 листопада о 20:00 у рідному домі захисника в Яворові на вулиці Дорошенка, 3. Віталія Павлиська поховають 11 листопада об 11:00 на Новому цвинтарі (під Чернилявою).
Закликаємо гідно віддати шану Герою, який життя поклав за мир та спокій нашої Батьківщини,
– мовиться у повідомленні.
Прощання із загиблим Героєм відбуватиметься за маршрутом:
- вулиця Дорошенка;
- вулиця Велике Передмістя ("Яворівський молочний завод");
- вулиця Святоюрська;
- Храм Успіння Пресвятої Богородиці (Гірна Церква);
- вулиця Шашкевича;
- вулиця Івана Франка;
- вулиця Січових Стрільців;
- Новий цвинтар (під Чернилявою).
На Львівщині прощатимуться із загиблим бійцем / Фото Яворівської РДА