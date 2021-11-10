Про загибель на Донбасі українського військового у мережі повідомила очільниця Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

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Загинув військовий Володимир Феняк

​​Завжди дуже важко про це писати, але Кіровоградщина втратила ще одного захисника. Поблизу Бахмута сьогодні (10 листопада – 24 канал) помер Володимир Феняк,

– повідомила Чорна.

Суспільне з посиланням на слова речниці обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслану Францішкевич пише, що боєць помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.

У воїна залишились батьки, брат і сестра. "Для них це неймовірно страшна втрата. Висловлюю близьким і рідним героя щирі слова співчуття! Уся область тужить разом із вами", – додала глава ОДА.

Редакція 24 каналу також висловлює своє співчуття рідним та близьким померлого бійця.

Що відомо про Володимира Феняка

Чоловік був родом із Йосипівки Голованівського району Кіровоградської області.

Військовому було всього 34 роки.

Молодший сержант проходив військову службу на посаді командира відділення взводу управління протитанкової артилерійської батареї у військовій частині А2227.

З 2014 по 2017 рік був мобілізований, наступний контракт підписав у листопаді 2020 року.

Текст допису Марії Чорної:

Завжди дуже важко про це писати, але Кіровоградщина втратила ще одного захисника. Поблизу Бахмута сьогодні помер молодший сержант Володимир Феняк.

Чоловік був родом із Йосипівки Голованівського району. У нього залишились батьки, брат і сестра. Для них це неймовірно страшна втрата. Висловлюю близьким і рідним героя щирі слова співчуття! Уся область тужить разом із вами!