Про загибель на Донбасі українського військового у мережі повідомила очільниця Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

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Загинув військовий Володимир Феняк

​​Завжди дуже важко про це писати, але Кіровоградщина втратила ще одного захисника. Поблизу Бахмута сьогодні (10 листопада – 24 канал) помер Володимир Феняк,
– повідомила Чорна.

Суспільне з посиланням на слова речниці обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслану Францішкевич пише, що боєць помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.

У воїна залишились батьки, брат і сестра. "Для них це неймовірно страшна втрата. Висловлюю близьким і рідним героя щирі слова співчуття! Уся область тужить разом із вами", – додала глава ОДА.

Редакція 24 каналу також висловлює своє співчуття рідним та близьким померлого бійця.

Що відомо про Володимира Феняка

  • Чоловік був родом із Йосипівки Голованівського району Кіровоградської області.
  • Військовому було всього 34 роки.
  • Молодший сержант проходив військову службу на посаді командира відділення взводу управління протитанкової артилерійської батареї у військовій частині А2227.
  • З 2014 по 2017 рік був мобілізований, наступний контракт підписав у листопаді 2020 року.

Текст допису Марії Чорної:

Завжди дуже важко про це писати, але Кіровоградщина втратила ще одного захисника. Поблизу Бахмута сьогодні помер молодший сержант Володимир Феняк.

Чоловік був родом із Йосипівки Голованівського району. У нього залишились батьки, брат і сестра. Для них це неймовірно страшна втрата. Висловлюю близьким і рідним героя щирі слова співчуття! Уся область тужить разом із вами!