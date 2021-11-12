Російські найманці продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. На жаль, 12 листопада ще призвело до жертв.

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На Донбасі загинули військові

Від початку доби збройні формування Росії 2 рази порушили режим припинення вогню.

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. У напрямку Попасної противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У результаті підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військових отримали поранення, несумісні з життям.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих бійців.

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