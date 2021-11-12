Обстріл здійснили 11 листопада просто посеред дня – орієнтовно з 14:43 до 15:23. Про це 12 листопада повідомили у фейсбуці Операції об'єднаних сил.

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Проросійські бойовики обстріляли село: люди не постраждали

У сторону населеного пункту окупанти випустили 26 снарядів калібру 122 міліметрів. У результаті обстрілу зруйнували житлові будинки та господарські споруди,

– розповіли в ООС.

Зокрема зруйнували будівлі на вулиці Суворова, 3 та Суворова 7. На щастя, загиблих та поранених серед цивільного населення не зафіксували.

"Завдяки оперативно вжитим заходам, цивільних громадян вчасно евакуювали", – повідомили в ООС.



Проросійські бойовики гатили з забороненої артилерії / Фото ООС

У Операції об'єднаних сил запевнили, що:

цим обстрілом збройні формування Росії не лише вкотре порушили взяті на себе зобов'язання з дотримання режиму припинення вогню та звели нанівець усі ініціативи України щодо мирного розв'язання конфлікту, але й продемонстрували свою зневагу до життя та здоров'я ні в чому не винних цивільних громадян;

адже люди могли опинитись на місці злочину російських окупантів.



Окупанти обстріляли населений пункт / Фото ООС

Наразі вирішується питання щодо відновлення зруйнованих будинків. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликала міжнародну спільноту дати оцінку черговому злочинові збройних формувань Росії на українскій території.



Окупанти обстріляли село на Луганщині / Фото ООС

Повний текст публікації Операції об'єднаних сил:

Українська сторона СЦКК продовжує інформувати громадськість про факти порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

11 листопада у період з 14:43 до 15:23 збройні формування Росії обстріляли населений пункт Новозванівка, що у Луганській області із застосуванням артилерії, забороненої мінськими домовленостями.

У бік даного населеного пункту окупантами було випущено 26 снарядів калібру 122 міліметрів. У результаті обстрілу були зруйновані житлові будинки та господарські споруди за адресами вулиця Суворова, 3 та вулиця Суворова, 7. Загиблих та поранених серед цивільного населення не зареєстровано. Завдяки оперативно вжитим заходам, цивільні громадяни були вчасно евакуйовані.

Цим обстрілом збройні формування Російської Федерації не лише вкотре порушили взяті на себе зобов'язання з дотримання режиму припинення вогню та звели нанівець усі ініціативи України щодо мирного розв'язання конфлікту, але й продемонстрували свою зневагу до життя та здоров'я ні в чому не винних цивільних громадян, які могли опинитись на місці чергового злочину російських окупантів.

Наразі вирішується питання щодо відновлення зруйнованих будинків. Українська сторона СЦКК закликає світову громадськість дати належну оцінку черговому злочинові збройних формувань Російської Федерації на території нашої держави.

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