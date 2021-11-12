Члени патруля Місії вважають, що його "заглушили". До такої практики нерідко вдаються проросійські бойовики.

Важливо Бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ, – українська делегація в ТКГ

Зв'язок з безпілотником зник на околицях Перевальська, який є непідконтрольним уряду України. Населений пункт розташований за 38 кілометрів на захід від Луганська. З 10:13 до 10:17 апарат відчував вплив перешкод сигналу GPS.

Члени місії ОБСЄ припускають, що це сталося внаслідок ймовірного глушіння. Після цього спостерігачі втратили контроль над просторовим положенням безпілотника.

Команда Місії не змогла повернути літальний апарат, після чого покинула цей район.

Чому робота СММ ОБСЄ на Донбасі важлива

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розгорнута в Україні для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, режим припинення вогню, відведення озброєння, розмінування, а також розведення сил і засобів на Донбасі.

Наразі діяльність СММ є єдиним дієвим та неупередженим інструментом фіксації порушень мінських домовленостей. Розуміючи це, окупанти відверто ігнорують вимоги мандату СММ, вдаючись до глушіння її безпілотників.

У звіті від 11 листопада місія ОБСЄ повідомляє про 399 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 29 – в Луганській.

Цікаво! Американська дипломатка наголосила, що США вважають Росію головною перешкодою в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Саме вона розпочала війну на Сході України та несе відповідальність за його завершення.