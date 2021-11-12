Члены патруля Миссии считают, что его "заглушили". К такой практике нередко прибегают пророссийские боевики.

Важно Боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ, – украинская делегация в ТКГ

Связь с беспилотником исчезла в окрестностях Перевальска, который неподконтролен правительству Украины. Населенный пункт расположен в 38 километрах к западу от Луганска. С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS.

Члены миссии ОБСЕ предполагают, что это произошло из-за вероятного глушения. После этого наблюдатели лишились контроля над пространственным положением беспилотника.

Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.

Почему работа СММ ОБСЕ на Донбассе важна

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ развернута в Украине для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации, режиме прекращения огня, отвода вооружения, разминирования, а также разведения сил и средств на Донбассе.

В настоящее время деятельность СММ является единственным действенным и беспристрастным инструментом фиксации нарушений минских договоренностей. Понимая это, оккупанты откровенно игнорируют требования мандата СММ, прибегая к глушению ее беспилотников.

В отчете от 11 ноября миссия ОБСЕ сообщает о 399 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и 29 – в Луганской.

Любопытно! Американский дипломат подчеркнула, что США считают Россию главным препятствием в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Именно она начала войну на Востоке и несет ответственность за ее завершение.