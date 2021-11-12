Обстрел совершили 11 ноября прямо посреди дня – ориентировочно с 14:43 до 15:23. Об этом 12 ноября сообщили в фейсбуке Операции объединенных сил.

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В сторону населенного пункта оккупанты выпустили 26 снарядов калибра 122 миллиметров. В результате обстрела разрушили жилые дома и хозяйственные постройки,

– рассказали в ООС.

В частности, разрушили здания на улице Суворова, 3 и Суворова 7. К счастью, погибших и раненых среди гражданского населения не зафиксировали.

"Благодаря оперативно принятым мерам граждан вовремя эвакуировали", – сообщили в ООС.



Пророссийские боевики били из запрещенной артиллерии / Фото ООС

В Операции объединенных сил заверили, что:

этим обстрелом вооруженные формирования России не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не повинных граждан;

ведь люди могли оказаться на месте преступления российских оккупантов.



Оккупанты обстреляли населенный пункт / Фото ООС

Решается вопрос о восстановлении разрушенных домов. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призвала международное сообщество дать оценку очередному преступлению вооруженных формирований России на украинской территории.



Оккупанты обстреляли село на Луганщине / Фото ООС

Полный текст публикации Операции объединенных сил:

Украинская сторона СЦКК продолжает информировать общественность о фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

11 ноября в период с 14:43 до 15:23 вооруженные формирования России обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области с применением артиллерии, запрещенной минскими договоренностями.

В сторону данного населенного пункта оккупантами было выпущено 26 снарядов калибра 122 миллиметров. В результате обстрела были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки по адресам улица Суворова, 3 и улица Суворова, 7. Погибшие и раненые среди гражданского населения не зарегистрированы. Благодаря оперативно принятым мерам гражданские были вовремя эвакуированы.

Этим обстрелом вооруженные формирования Российской Федерации не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не повинных граждан, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов.

Решается вопрос о восстановлении разрушенных домов. Украинская сторона СЦКК призывает мировую общественность дать надлежащую оценку очередному преступлению вооруженных формирований Российской Федерации на территории нашего государства.

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