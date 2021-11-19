Трагічну новину повідомили на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Важливо Через ворожі обстріли на Донбасі загинув український військовий

Життя старшого солдата Уберта Мрачковського обірвалося 19 листопада на Донбасі. Він отримав кульове поранення, не сумісне із життям. Відомо, що військовому було 33 роки.

Україна втратила Воїна. Він назавжди залишаться у списках військової частини і нашій пам’яті. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній перемозі. Наш борг перед ним – продовжувати боротьбу за свободу України, розвиватися і ставати міцнішими,

– мовиться у повідомленні.

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