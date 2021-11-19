Трагическую новость сообщили на странице Командования Сил Специальных Операций ВСУ.

Важно Из-за вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

Жизнь старшего солдата Уберта Мрачковского оборвалась 19 ноября на Донбассе. Он получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Известно, что военному было 33 года.

Украина потеряла воина. Он навсегда останется в списках воинской части и нашей памяти. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей общей победе. Наш долг перед ним – продолжать борьбу за свободу Украины, развиваться и становиться сильнее,

– говорится в сообщении.

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