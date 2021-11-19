Российские наемники в очередной раз нарушили "тишину"
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь. Только так они заставили противника прекратить стрелять.
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В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью,
– подчеркнули в штабе ООС.
Заметим, с начала суток 19 ноября боевики 4 раза нарушили "тишину" на Донбассе.
Где было горячо:
- неподалеку от Марьинки оккупанты вели огонь дважды. Они применяли артиллерию калибра 122 миллиметров и минометы калибра 82 миллиметра;
- возле Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 миллиметра;
- в районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.
"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – отметили военные.
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