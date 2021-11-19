Російські найманці вкотре порушили "тишу"

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Лише так вони змусили противника припинити стріляти.

Рекомендуємо Російські війська біля кордонів України: від вторгнення Путіна можуть стримати два моменти

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям,

– наголосили у штабі ООС.

Зауважимо, від початку доби 19 листопада бойовики 4 рази порушили "тишу" на Донбасі.

Де було гаряче:

неподалік Мар'їнки окупанти вели вогонь двічі. Вони застосовували артилерію калібру 122 міліметрів та міномети калібру 82 міліметри;

біля Лопаскиного противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 міліметри;

у районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", – наголосили військові.

Новина доповнюється...