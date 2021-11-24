Об этом сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Украина до сих пор прорабатывает разные сценарии развития событий.
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"Раскрывать реальные детали такой подготовки – неправильно. Мы не должны информировать агрессора о том, как конкретно собираемся защищаться. Максимально широкое "предупреждение" России о предстоящей атаке может быть свидетельством не только подготовки этой атаки, но и дипломатического давления – на Украину и на страны. Запада", – сказал Арахамия.
Интерес России в таком случае более чем очевиден. Кремль требует максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию "Северного потока – 2",
– добавил он.
Какие интересы у России
Арахамия объяснил, что логика оккупантов такова: попытка обменять газопровод на обещание отказа от агрессии против Украины. Страны НАТО и ЕС воспринимают ситуацию очень серьезно.
"Поэтому нет ничего удивительного в том, что и на этот раз Кремль играет в игру "большая угроза", которую можно остановить уступками", – сказал Арахамия.
Увеличение количества российских оккупантов возле границ Украины: что известно
- О стягивании российских войск на украинские границы сообщали иностранные журналисты, а впоследствии информацию подтвердила американская разведка.
- По информации главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, атаковать оккупанты могут в январе – феврале 2022 года.
- Исследователь Кирилл Михайлов считает, что концентрация войск России увеличится в феврале 2022 года. Она будет больше, чем весной 2021 года.