Об этом сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Украина до сих пор прорабатывает разные сценарии развития событий.

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"Раскрывать реальные детали такой подготовки – неправильно. Мы не должны информировать агрессора о том, как конкретно собираемся защищаться. Максимально широкое "предупреждение" России о предстоящей атаке может быть свидетельством не только подготовки этой атаки, но и дипломатического давления – на Украину и на страны. Запада", – сказал Арахамия.

Интерес России в таком случае более чем очевиден. Кремль требует максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию "Северного потока – 2",

– добавил он.

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Арахамия объяснил, что логика оккупантов такова: попытка обменять газопровод на обещание отказа от агрессии против Украины. Страны НАТО и ЕС воспринимают ситуацию очень серьезно.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что и на этот раз Кремль играет в игру "большая угроза", которую можно остановить уступками", – сказал Арахамия.

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