Про це сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, Україна досі опрацьовує різні сценарії розвитку подій.

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"Розкривати реальні деталі такої підготовки – неправильно. Ми не повинні інформувати агресора про те, як конкретно збираємось захищатись. Максимально широке "попередження" Росії про майбутню атаку може бути свідченням не лише підготовки цієї атаки, але й дипломатичного тиску – на Україну і на країни Заходу", – сказав Арахамія.

Інтерес Росії у такому випадку більш ніж очевидний. Кремль вимагає максимально швидкої сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку – 2",

– додав він.

Які інтереси в Росії

Арахамія пояснив, що логіка окупантів така: спроба обміняти газогін на обіцянку відмови від агресії проти України. Країни НАТО та ЄС сприймають ситуацію надзвичайно серйозно.

"Тому немає нічого дивного у тому, що і цього разу Кремль грає в гру "велика загроза", яку можна зупинити поступками", – сказав Арахамія.

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