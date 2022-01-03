Во время председательства Польши будет преобладать вопрос Украины. Об этом заявил вице-министр иностранных дел страны Марцин Пшидач.

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Безопасность и выход из пандемии – главные приоритеты

Польша председательствует в ОБСЕ во второй раз. В предыдущий раз поляки возглавляли организацию в 1998 году. Теперь приоритетными направлениями работы для страны являются вопросы безопасности на Востоке Европы и выход из кризиса, который вызвала пандемия.

Марцин Пшидач надеется, что Россия будет готова вести переговоры не только о конфликте на Донбассе, но также относительно аннексии Крыма.

Дипломат также отметил экономические трудности из-за выхода из пандемического кризиса. По его словам, есть нестабильность на рынках, особенно энергетических, что сказывается и на вопросе безопасности.

Важно! К Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принадлежит 57 стран. Ее создали в рамках заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году. С 1 января 2013 года Украина впервые председательствовала в ОБСЕ. Председателем был тогдашний министр иностранных дел Леонид Кожара.

Заявления Польши о ситуации в Украине

Анджей Дуда предлагал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу усилить присутствие Альянса на его восточном фланге. Он заявлял, что все из-за ситуации безопасности возле украинских границ.

Польша также заявляла, что получала информацию от спецслужб и союзников о том, что происходит на российско-украинской границе. Поэтому ситуацию назвали серьезной и Польша тесно сотрудничает с Украиной.

Официальная Варшава заявляла, что во время председательства в ОБСЕ будет настаивать на выполнении минских договоренностей. Польша будет подчеркивать важность прекратить боевые действия на временно оккупированном Донбассе.

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