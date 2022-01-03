Під час головування Польщі переважатиме питання України. Про це заявив віцеміністр закордонних справ країни Марцін Пшидач.

До теми Франція почала головування у Раді ЄС, а Польща – в ОБСЄ

Безпека і вихід із пандемії – головні пріоритети

Польща головує в ОБСЄ вдруге. Попереднього разу поляки очолювали організацію у 1998 році. Тепер пріоритетними напрямками роботи для країни є питання безпеки на Сході Європи та вихід із кризи, яку спричинила пандемія.

Марцін Пшидач сподівається, що Росія буде готова вести переговори не лише про конфлікт на Донбасі, але також щодо анексії Криму.

Дипломат також відзначив економічні труднощі через вихід із пандемічної кризи. За його словами, є нестабільність на ринках, особливо енергетичних, що позначається й на питанні безпеки.

Важливо! До Організації з безпеки і співробітництва в Європі належить 57 держав. Її створили в рамках заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі у Гельсінкі в 1975 році. З 1 січня 2013 року Україна вперше головувала в ОБСЄ. Головою був тодішній міністр закордонних справ Леонід Кожара.

Заяви Польщі про ситуацію в Україні

Анджей Дуда пропонував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу посилити присутність Альянсу на його східному фланзі. Він заявляв, що усе через безпекову ситуацію біля українських кордонів.

Польща також заявляла, що отримувала інформацію від спецслужб та союзників про те, що відбувається на російсько-українському кордоні. Відтак ситуацію назвали серйозною і Польща тісно співпрацює з Україною.

Офіційна Варшава заявляла, що під час головування у ОБСЄ наполягатиме на виконанні мінських домовленостей. Польща наголошуватиме на важливості припинити бойові дії на тимчасово окупованому Донбасі.

Вас може зацікавити, у чому Польща звинувачувала Путіна: дивіться відео