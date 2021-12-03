Плани Польщі в ОБСЄ щодо України
Варшава наполягатиме на виконанні мінських домовленостей. Про це заявив заступник польського міністра закордонних справ Марцін Пшидач.
Цікаво Україна презентувала в ОБСЄ наступні кроки в рамках Кримської платформи
Особливу увагу приділимо російсько-українському конфлікту. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні – єдина форма присутності міжнародної спільноти в зоні конфлікту,
– наголосив Пшидач.
Польща наголошуватиме на важливості припинити бойові дії на тимчасово окупованому Донбасі.
Заступник міністра зазначив, що його країна не робитиме "революційних" змін у чинних форматах переговорів, а діятиме методом "малих кроків".
Як здійснюється головування в ОБСЄГоловування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі. Так, щороку одна з 57 країн-учасниць передає естафету наступниці й держава стає керівником на 1 рік. Обов'язки глави організації переходять до міністра закордонних справ відповідної держави.
У 2021 році главою ОБСЄ була Швеція. До речі, Україна востаннє головувала у 2013 році під керівництвом міністра Леоніда Кожари.
Джерело: Вікіпедія