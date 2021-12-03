Планы Польши в ОБСЕ относительно Украины

Варшава будет настаивать на выполнении Минских договоренностей. Об этом заявил заместитель польского министра иностранных дел Марцин Пшидач.

Интересно Украина презентовала в ОБСЕ следующие шаги в рамках Крымской платформы

Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине – единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта,

– заявил Пшидач.

Польша будет подчеркивать важность прекратить боевые действия на временно оккупированном Донбассе.

Замминистра отметил, что его страна не будет делать "революционных" изменений в действующих форматах переговоров, а будет действовать методом "малых шагов".

Как осуществляется председательство в ОБСЕ Председательство в ОБСЕ происходит на ротационной основе. Так, ежегодно одна из 57 стран-участниц передает эстафету преемнице, и государство становится руководителем на 1 год. Обязанности главы организации переходят к министру иностранных дел соответствующего государства.



В 2021 году главой ОБСЕ была Швеция. Кстати, Украина последний раз председательствовала в 2013 году под руководством министра Леонида Кожары.



Источник: Председательство в ОБСЕ происходит на ротационной основе. Так, ежегодно одна из 57 стран-участниц передает эстафету преемнице, и государство становится руководителем на 1 год. Обязанности главы организации переходят к министру иностранных дел соответствующего государства.В 2021 году главой ОБСЕ была Швеция. Кстати, Украина последний раз председательствовала в 2013 году под руководством министра Леонида Кожары.Источник: Википедия

Обратите внимание! Пророссийские боевики на Донбассе ежедневно нарушают режим тишины с использованием запрещенного Минскими договоренностями оружия. В то же время Кремль постоянно блокирует переговоры по урегулированию ситуации на Востоке Украины, мотивируя это тем, что Украина "не выполняет Минские договоренности".