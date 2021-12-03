Планы Польши в ОБСЕ относительно Украины
Варшава будет настаивать на выполнении Минских договоренностей. Об этом заявил заместитель польского министра иностранных дел Марцин Пшидач.
Интересно Украина презентовала в ОБСЕ следующие шаги в рамках Крымской платформы
Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине – единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта,
– заявил Пшидач.
Польша будет подчеркивать важность прекратить боевые действия на временно оккупированном Донбассе.
Замминистра отметил, что его страна не будет делать "революционных" изменений в действующих форматах переговоров, а будет действовать методом "малых шагов".
Как осуществляется председательство в ОБСЕПредседательство в ОБСЕ происходит на ротационной основе. Так, ежегодно одна из 57 стран-участниц передает эстафету преемнице, и государство становится руководителем на 1 год. Обязанности главы организации переходят к министру иностранных дел соответствующего государства.
В 2021 году главой ОБСЕ была Швеция. Кстати, Украина последний раз председательствовала в 2013 году под руководством министра Леонида Кожары.
Источник: Википедия