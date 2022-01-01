В первый день 2022 года в европейских организациях сменились страны-председатели. В частности, это касается Совета ЕС и ОБСЕ.

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Франция – глава Совета ЕС

С 1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете Европейского Союза на 6 месяцев.

Правительство Франции объявило, что хочет построить свое председательство вокруг концепции "восстановление, сила и чувство принадлежности",

– отметили на сайте французского председательства.

Там добавили, что свои действия Франция координирует с программой трио председательства на следующие 18 месяцев. Поэтому будет работать вместе с Чехией во второй половине 2022 года и со Швецией в первой половине 2023 года.

На сайте также обнародовали приветственное слово президента Франции Эммануэля Макрона. В нем политик излагал направления деятельности в пределах ЕС на следующие месяцы:

борьба с пандемией COVID-19,

экономическое возрождение,

координация усилий в преодолении климатических изменений,

реагирование на все большую агрессивность "недружественных сил".

Французский лидер подчеркнул, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, еще раз доказал: ЕС достигает лучших результатов, когда вместе преодолевает общие вызовы.

"Евросоюз ведет курс на суверенность в течение 4 лет. В экономических делах – с общим долгом, в экологии – с определенной целью углеродной нейтральности к 2050 году, в обороне – с первым совместным военным бюджетом, в социальной сфере – с просмотром трудовой мобильности – Европа уже сейчас берет свою судьбу в собственные руки", – добавил Макрон.

Справка. К председательству в Совете ЕС привлекают все страны-члены по принципу ротации каждые 6 месяцев. Система председательства предусматривает формирование так называемых трио стран, которые имеют общие приоритеты и цели и реализуют их в течение 18 месяцев. Предыдущее трио председательства формировали Германия, Португалия и Словения.

Польша возглавила ОБСЕ

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина напомнил, что с 1 января Польша начинает свое годичное председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Главной целью польского председательства будет деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур ОБСЕ,

– отметил Ясина.

Он уточнил, что Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Ведь ОБСЕ работает на основе консенсуса государств-участников. "Наши усилия будут сосредоточены на полном использовании потенциала организации", – добавил спикер МИД Польши.

Глава польского зарубежного ведомства Збигнев Рау официально обозначит приоритеты Польши как главы ОБСЕ на заседании Постоянного совета в Вене 13 января. Страна будет сотрудничать в рамках тройки ОБСЕ с предыдущим и последующими председательствами – со Швецией и Северной Македонией.

К слову, в 2021 году организацию возглавляла Швеция.

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