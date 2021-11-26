Польский президент подчеркнул, что Варшава серьезно обеспокоена ситуацией вблизи границы Украины и России. Она, по его мнению, требует определенной реакции.

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Дуда обратился к генсеку НАТО из-за Украины

Я сделал предложение генеральному секретарю повысить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге,

– отметил лидер Польши.

Дуда просит рассмотреть возможность увеличения там военного присутствия, а также усиления миссий, например, миссии Air Policing и любых других, связанных с наблюдением.

Президент Польши считает, что такие действия должны показать всем потенциальным агрессорам, что НАТО готово не только защищать страны Альянса, но и обратить внимание на безопасность союзников, которые не являются его членами.

Кроме того, Дуда напомнил, что на белорусско-польской границе продолжается гибридная атака, которую поддерживает Кремль. "Метод меняется с лобовой атаки на атаки меньшими группами ночью. Мы наблюдаем опасное развитие ситуации", – заявил политик.

Он также добавил, что текущие события польская сторона расценивает как провокацию, которая может привести даже к эскалации насилия с применением огня с белорусской стороны.

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