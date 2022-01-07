Патруль місії у населений пункт не пропустили 2 людей зі зброєю. Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, як цивільні перетинали його пішки.

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Окупанти глушили безпілотник ОБСЄ

Як повідомили спостерігачі, російські найманці глушили безпілотний літальний апарат місії у Луганській області.

На безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ малого радіусу дії впливали перешкоди сигналу GPS. Ймовірно його глушили під час польоту над районами поблизу н. п. Степове (непідконтрольний уряду, 27 км на захід від Луганська,
– повідомили спостерігачі.

Загалом у звіті повідомляють про 85 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема, 5 вибухів. Ще було 58 порушень у Луганській області з 4 вибухами.

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