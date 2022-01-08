Складна ситуація спостерігається на шістьох КПВВ. Окупанти дестабілізують обстановку на пунктах пропуску "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке".

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Щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік у порівнянні з останнім тижнем минулого року зменшився на 34%,

– зазначили у ДПСУ.

Прикордонники вказують, що від 1 січня 2022 року через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 3 939 осіб, а на контрольовану територію – 4 037 людей.

Рух через КПВВ "Новотроїцьке"

На "Новотроїцькому" рух відновлювався 3 і 7 січня, тоді бойовики розблокували дорожній коридор.

"Лінію розмежування в цьому КПВВ перетнула 221 людина та 39 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 193 особи та 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію", – додали у Державній прикордонній службі.

Зверніть увагу! Всі КПВВ на лінії розмежування повинні функціонувати щоденно з 08:00 до 16:00.



Бойовики блокують КПВВ на Донбасі / Фото ДПСУ

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