Відповідну інформацію оприлюднило видання The New York Times. За їхніми даними мовиться про орієнтовно 100 тисяч військових Росії.

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З'явилась карта розміщення військ Кремля навколо України

Російські війська оточують Україну з трьох сторін,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, на карті помітно роди та чисельність військ, види техніки. Карту складали на основі даних, отриманих від українських і західних чиновників, а також – з супутникових знімків.



Війська Кремля довкола України / Інфографіка NYT

На думку видання, наразі неясно, чи планує Москва вторгнутися на територію України. Адже Кремль "на шляхуї" отримання всього, що необхідно для початку вторгнення.

Зокрема війська Росії перебувають:

три групи – недалеко від Воронежа;

дві – ближче до білоруського кордону;

одна – біля Волгограда;

дві – недалеко від окупованого Донбасу;

по одній – в Краснодарському краї та в окупованому Криму.

Сумарно на карті 10 основних скупчень військ Росії в межах досяжності українського кордону. Майже всі вони, за даними видання, містять: артилерію, важку техніку та танки.