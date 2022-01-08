Відповідну інформацію оприлюднило видання The New York Times. За їхніми даними мовиться про орієнтовно 100 тисяч військових Росії.
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З'явилась карта розміщення військ Кремля навколо України
Російські війська оточують Україну з трьох сторін,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, на карті помітно роди та чисельність військ, види техніки. Карту складали на основі даних, отриманих від українських і західних чиновників, а також – з супутникових знімків.
Війська Кремля довкола України / Інфографіка NYT
На думку видання, наразі неясно, чи планує Москва вторгнутися на територію України. Адже Кремль "на шляхуї" отримання всього, що необхідно для початку вторгнення.
Зокрема війська Росії перебувають:
- три групи – недалеко від Воронежа;
- дві – ближче до білоруського кордону;
- одна – біля Волгограда;
- дві – недалеко від окупованого Донбасу;
- по одній – в Краснодарському краї та в окупованому Криму.
Сумарно на карті 10 основних скупчень військ Росії в межах досяжності українського кордону. Майже всі вони, за даними видання, містять: артилерію, важку техніку та танки.