10 января донецкие и луганские боевики начали "неделю боевой и мобилизационной готовности". Запланировали, в частности, сборы с резервистами.

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Оккупанты разыскивают резервистов

Военные части оперативной группировки российских оккупационных войск пробуют доукомплектовать. Боевики проверяют работу развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

Кроме того, силовые структуры оккупационных администраций усиленно разыскивают тех, кого считают приписчиками "районных военных комиссариатов", но уклоняются от прохождения сборов.

Обратите внимание! Россия избавляется от боевиков, воевавших за нее на Донбассе. Тамошние суды в 2021 году приняли около 500 решений об экстрадиции наемников.

Какая ситуация на блокпостах и ​​КПВВ

Пророссийские боевики продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Они препятствуют пересечению ряда контрольных пунктов въезда – выезда.

9 января, например, российские наемники не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост в Станице Луганской. Обосновали это якобы "отсутствием предварительного уведомления".

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