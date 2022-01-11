10 января донецкие и луганские боевики начали "неделю боевой и мобилизационной готовности". Запланировали, в частности, сборы с резервистами.

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Оккупанты разыскивают резервистов

Военные части оперативной группировки российских оккупационных войск пробуют доукомплектовать. Боевики проверяют работу развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

Кроме того, силовые структуры оккупационных администраций усиленно разыскивают тех, кого считают приписчиками "районных военных комиссариатов", но уклоняются от прохождения сборов.

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