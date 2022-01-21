Як сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час регулярного брифінгу, США обговорюватимуть свої наступні кроки вже після зустрічі політиків.

Важливо США вважатимуть вторгненням в Україну будь-який перетин кордону російськими військами, – Байден

Участь в обговоренні візьмуть низка фахівців. Псакі також зауважила, що поки нічого не може сказати про заплановані контакти між американською та російською сторонами, зокрема на рівні глав держав.

Я очікую, що після повернення держсекретаря Блінкена вони обговорюватимуть з командою з питань національної безпеки, які подальші кроки будуть правильними,

– зазначила речниця Білого дому.

Водночас Псакі звернула увагу на інтенсивну дипломатію з росіянами минулого тижня, нинішнє європейське турне Держсекретаря Блінкена, а також численні контакти з європейськими союзниками й партнерами, включно з Україною.

Крім того, за її словами, президент Байден спілкується із членами Конгресу США по українському питанню, які недавно прибули з Києва, де зустрічалися з представниками української влади.

Зверніть увагу! Зустріч Блінкена та Лаврова стартувала у Женеві. Очікується, що вона триватиме 2 години й о 16:00 за київським часом дипломати дадуть окремі пресконференції.

Які очікування на зустріч покладають Блінкен та Лавров

Держсекретар США зауважив, що переговори в Женеві із Сергієм Лавровим є частиною зусиль, що продовжуються, з деескалації напруженості й запобігання подальшій російській агресії проти України. Він додав, що Штати налаштовані розв'язувати проблеми з Росією мирним шляхом, але не чекають більших результатів від переговорів.

Російський міністр закордонних справ відповів, що "проривів" Росія теж не чекає, однак хоче почути конкретні відповіді на пропозиції Москви.

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