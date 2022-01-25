Як повідомила журналістка CNN Наташа Бертранд, Північноатлантичний альянс планує надати відповідь вже цього тижня.
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Бертранд, процитувавши генсека НАТО Єнса Столтенберга, сказала, що НАТО підготує письмовий документ паралельно із США. Повідомляється, що Столтенберг запевнив у готовності НАТО обговорювати:
- контроль над озброєннями,
- роззброєння,
- прозорість військової діяльності,
- механізми зниження ризиків та інші питання, що мають відношення до європейської безпеки.
Але ми не готові йти на компроміс за основними принципами,
– процитувала журналістка генсека НАТО.
Що передбачають російські "гарантії безпеки"
- Кремль вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід. Фактично основною вимогою є те, щоб до Альянсу не приймали Україну.
- На початку 2022 року представники НАТО говорили про це з Росією. Відбувалось засідання Ради Росія – НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО готове до діалогу з Росією щодо так званих "гарантій безпеки". Зокрема, обговорити місце проведення військових навчань та розташування ядерних ракет.
- У результаті Росія доводить, нібито її не розуміють. Захід наголошує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.
- До речі, Столтенберг запрошував усіх учасників Ради Росія – НАТО на серію нових зустрічей. Хоче обговорити з ними питання європейської безпеки.
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Повний текст публікації Наташі Бертранд:
Єнс Столтенберг розповідає, що НАТО надішле письмові відповіді Росії пізніше цього тижня за координацією зі США. "Ми завершуємо в НАТО пропозиції, письмовий документ, який ми надішлемо їм пізніше цього тижня. Ми зробимо це паралельно зі Сполученими Штатами".