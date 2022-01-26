В Соединенных Штатах Америки уверены, что этот ответ никого не удивит – ни Европейский Союз, ни НАТО, ни Украину. Об этом говорил журналистам 25 января спикер Госдепа Нед Прайс.

На этом же брифинге Это ничто по сравнению с тем, что будет после нападения на Украину, – Госдеп об обвале рубля

Ответ США России не будет содержать сюрпризов

Спикер Госдепа США Нед Прайс рассказал журналистам во время ежедневного брифинга 25 января, что украинские власти проинформировали о содержании будущего ответа России. Речь идет о так называемых "письменных гарантиях", которые требует Кремль от Белого дома – о нерасширении НАТО, отказе брать туда Украину и тому подобном.

Свою реакцию администрация Джо Байдена якобы готова прислать в Москву уже на этой неделе. И позицию Украины Штаты в ней учли, как уверил Прайс.

Мы не только проинформировали и показали им (официальному Киеву, – 24 канал) предварительный вариант того, что будет в документе, но и спрашивали их реакцию, и также включили ее в наш отчет,

– заявил представитель Госдепа.

Что еще важно в комментариях Госдепа:

Ответ США России не удивит ни Украину, ни ЕС, ни НАТО ( "не будет никаких сюрпризов" ). А так же не удивит он и Россию.

Вопрос потенциального вступления Украины в НАТО в американском документе не затрагиваются ( "это ответ только от США" ).

К слову: в этот же день спикер Джо Байдена Дженнифер Псаки заявила журналистам, что у президента США "нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину".

Важное об ультиматуме России по "гарантиям безопасности"