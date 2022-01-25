Об этом рассказал контрадмирал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона. Ситуация в Украине, говорят в военном ведомстве, остается напряженной.
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Сейчас Россия не намерена идти на деэскалацию
Мы следим за ситуацией очень внимательно. Совершенно ясно, что Россия сейчас не намерена идти на деэскалацию,
– заявил Кирби.
Между тем, в Госдепе США подчеркнули, что Вашингтон не намерен идти на уступки России относительно так называемых "гарантий безопасности". По словам пресс-секретаря дипведомства Неда Прайса, любые шаги Соединенные Штаты будут обсуждать со своими союзниками.
США не намерены вводить войска в Украину
Ранее в Пентагоне заявили, что США не намерены вводить свои войска в Украину. В случае вторжения России на украинскую территорию Вашингтон, прежде всего, ударит экономическими санкциями.
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США относительно возможной агрессии России: последние новости
- Президент Байден провел закрытые переговоры с европейскими лидерами по видеосвязи. Темой было скопление российских войск на границе Украины.
- Госдеп разрешил американским дипломатам добровольный выезд из Украины, однако эвакуации американских граждан не планируют.
- Между тем, войска США привели в состояние повышенной готовности к перебрасыванию в Европу.
- США уже передали две партии летального оружия в Украину.
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