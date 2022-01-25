О предоставлении Украине противотанковых ракетных комплексов на своем брифинге сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Но, по его словам, это не единственная помощь, которую получит наше государство.
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Javelin для ВСУ
Отвечая на вопросы журналистов, Джон Кирби отметил, что противотанковые ракетные комплексы прибудут в Украину уже в ближайшие дни. Он уверяет, что это не последняя помощь США.
Также будут системы противовоздушной обороны. Будет еще многое интересного,
– заверил прессекретарь Пентагона.
Javelin
Это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Это оружие третьего поколения с ракетами, содержащими головку самонаведения. Так что после выстрела оператору не нужно корректировать ее полет.
Помощь для Украины
- Еще одной страной, которая предоставит Украине свои ракетные комплексы Javelin, есть Эстония. Она передает нашему государству те комплексы, которые она получила от США в рамках партнерства по НАТО.
- Другие балтийские страны – Литва и Латвия – решили передать вооруженным силам Украины для защиты переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
- Кроме того, посол Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может запросить в Великобритании противоменные корабли для защиты от России. В случае эскалации существует вариант также с введением британских войск в Украину.
Угроза России
Россия, которая собственноручно и начала эту "игру мышцами", очевидно, не отстает. Так, она продолжает взимать военные и вооружения до украинских границ.
Как недавно стало известно, у украинской границы уже розположены 36 российских "Искандеров". В зоне их впечатления украинская столица – Киев.
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