Про надання Україні протитанкових ракетних комплексів на своєму брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі. Та за його словами, це не єдина допомога, яку отримає наша держава.

Важливо Все під контролем, – Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Javelin для ЗСУ

Відповідаючи на питання журналістів, Джон Кірбі зауважив, що протитанкові ракетні комплекси прибудуть в Україну вже найближчими днями. Він запевняє, що це не остання допомога США.

Також будуть системи протиповітряної оборони. Буде ще багато чого цікавого,

– запевнив речник Пентагону.

Javelin

Це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Це зброя третього покоління з ракетами, що містять голівку самонаведення. Тож після вистрілу оператору не потрібно коригувати її політ.

Допомога для України

Загроза Росії

Росія, яка власноруч і почала цю "гру м'язами", очевидно, не пасе задніх. Так, вона продовжує стягувати військових та озброєння до українських кордонів.

Як нещодавно стало відомо, біля українського кордону вже є 36 російських "Іскандерів". У зоні їхнього враження українська столиця Київ.

Може зацікавити – Росія хоче змінити владу в Україні: дивіться відео