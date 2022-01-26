Изложат предложения США по дальнейшему развитию, но ответ вряд ли будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО. Об этом говорят представители администрации.
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Представитель Госдепартамента Нед Прайс не ожидает увидеть такую формулировку в любом письменном ответе от США. По его словам, на это есть несколько причин.
Что будет в ответах
В предложении отметят общие сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией. Это касается контроля над вооружениями, прозрачности, снижения рисков и размещения ракетных систем.
Высокопоставленные чиновники отметили, что детали будут "немного глубже", чем то, что публично говорят в Вашингтоне.
Почему ответы до сих пор не предоставили
В США объяснили, почему до сих пор не предоставили ответ на требования Москвы. Утверждают, что разрабатывали предложение, консультируясь с союзниками. В частности, с Украиной.
Поэтому не будет никаких сюрпризов. Не будет сюрпризов для НАТО. Не будет сюрпризов для наших европейских союзников. Не будет сюрпризов для наших украинских партнеров, – сказали в Вашингтоне.
Добавим, что США не планируют обнародовать ответы. Однако существует вероятность того, что Россия опубликует полный документ после его получения.
"Гарантии безопасности" для России: что известно
- Кремль вызывающе требует юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. То есть фактически просят, чтобы Альянс не принимали Украину и Грузию.
- В начале 2022 года проходило заседание Совета Россия – НАТО, обсуждали эту тему.
- В итоге Россия доказывает, будто бы ее не понимают. Запад отмечает, что никто не может диктовать условия и ставить под сомнение политику открытых дверей НАТО.
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