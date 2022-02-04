В Москве уже заявили, что официальный Пекин поддерживает российские инициативы. Текст совместного заявления Китая и России был обнародован на сайте Кремля.

Интересно Их почти ничего не объединяет, – экономист об отношениях Китая и России

Китай отнесся к "гарантиям безопасности" с пониманием, – Кремль

Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

– говорится в заявлении.

Москва и Пекин призвали США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Передача ракет США союзникам "создаст риски безопасности", – совместное заявление

Китайцы и россияне подчеркнули, что передача американцами ракет союзникам "создает риски для международной и региональной безопасности, ведет к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности".

Важно! Путин и Си Цзиньпинь не упустили возможности высказаться о своих представлениях о демократии. Мол, она не может основываться на "трафаретах". Политики предложили выгодную обеим версию, "что народ имеет право выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые отвечают специфике этого государства".

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Стороны готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в пользу продвижения настоящей демократии,

– заявляют руководители двух стран.

Путин находится 4 февраля в Китае с однодневным визитом.

Что известно о "гарантиях безопасности", которые предложила России

В декабре МИД России обнародовал "гарантии безопасности". Документ направили в НАТО и США.

Главным требованием было нерасширение НАТО – за счет Грузии и Украины.

Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Сергею Лаврову, что Вашингтон предоставит письменный ответ.

В январе посол США в России Джон Салливан привез этот документ в Москву.

Президент Владимир Путин заявил, что главные требования в Вашингтоне были отвергнуты.

31 января Штаты уже получили письменный ответ России.

Согласованный ответ о "гарантиях безопасности" планируют предоставить и в Евросоюзе.

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