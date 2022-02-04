В Москве уже заявили, что официальный Пекин поддерживает российские инициативы. Текст совместного заявления Китая и России был обнародован на сайте Кремля.
Интересно Их почти ничего не объединяет, – экономист об отношениях Китая и России
Китай отнесся к "гарантиям безопасности" с пониманием, – Кремль
Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.
– говорится в заявлении.
Москва и Пекин призвали США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.
Передача ракет США союзникам "создаст риски безопасности", – совместное заявление
Китайцы и россияне подчеркнули, что передача американцами ракет союзникам "создает риски для международной и региональной безопасности, ведет к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности".
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Стороны готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в пользу продвижения настоящей демократии,
– заявляют руководители двух стран.
Путин находится 4 февраля в Китае с однодневным визитом.
Что известно о "гарантиях безопасности", которые предложила России
- В декабре МИД России обнародовал "гарантии безопасности". Документ направили в НАТО и США.
- Главным требованием было нерасширение НАТО – за счет Грузии и Украины.
- Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Сергею Лаврову, что Вашингтон предоставит письменный ответ.
- В январе посол США в России Джон Салливан привез этот документ в Москву.
- Президент Владимир Путин заявил, что главные требования в Вашингтоне были отвергнуты.
- 31 января Штаты уже получили письменный ответ России.
- Согласованный ответ о "гарантиях безопасности" планируют предоставить и в Евросоюзе.
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