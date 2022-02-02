Это в частности дошло и до Соединенных Штатов Америки. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Мир наблюдает за ситуацией вокруг Украины
По его словам, за ситуацией в нашем государстве и вокруг него очень активно смотрит Китай.
Пекин наблюдает за событиями вокруг Украины как за репетицией своего будущего вторжения в Тайвань,
– подчеркнул Пионтковский.
Он отметил, что на фоне этого до политиков США, в частности американского президента Джо Байдена, дошло, что ситуация в Украине – вопрос судьбы самих США. "В Вашингтоне поняли, насколько высоки ставки", – сказал Пионтковский.
Полная трансляция Романа Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео
Главное об отношениях Китая и Тайваня
- По информации иностранных СМИ, агрессия России против Украины может вдохновить Китай осуществить наступление на Тайвань.
- Китайские власти считают остров своей территорией и намерены захватить ее военной силой.
- КНР нарастила свое присутствие вблизи региона в 2021 году.
- В январе 2022 года Тайвань заявил, что Китай нарушил воздушное пространство Тайваня.
- Заметим, что Япония и США создали совместный военный план на случай войны на Тайване.
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