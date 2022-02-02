Официальный Вашингтон понял, что это вопрос судьбы самой Америки. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Пионтковский о поддержке США

По его словам, в Вашингтоне поняли, насколько сейчас высоки ставки.

Наконец, до большинства политикума, а самое главное – до президента, дошло, что это вопрос судьбы самой Америки. Что проигрыш Украины – это колоссальное поражение Запада, решающее. Андрей Пионтковский Российский публицист

По его мнению, Украина сейчас делает гораздо больше, чем главные союзники США. Однако такой статус имеет преимущества, в частности, неограниченные военные поставки – не нужно каждый раз что-то решать.

При этом, ввиду настроений в конгрессе США, Украина вполне может получить статус главного союзника США, как считает Пионтковский.

Полный стрим с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео

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